Liga-Champ schnappt sich einen Ex-Bundesliga-Crack

In der Division-I-Eishockeyliga geht‘s auch im Sommer rund! Meister Steindorf hat gerade einen echten Bomber verpflichtet, der jahrelang in der Bundesliga und der Alps-Liga aufgelaufen ist. In der zweithöchsten Liga konnte er sogar 109 Tore erzielen. Aber das ist nicht der einzige Kracher! Auch Ferlach schlug zu, holte einen Top-Legionär aus Slowenien. Velden wurde am Trainersektor fündig, Althofen-Coach Gerald Ressman verletzte sich hingegen schwer.