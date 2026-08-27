Liga-Champ schnappt sich einen Ex-Bundesliga-Crack

In der Division-I-Eishockeyliga geht‘s auch im Sommer rund! Meister Steindorf hat gerade einen echten Bomber verpflichtet, der jahrelang in der Bundesliga und der Alps-Liga aufgelaufen ist. In der zweithöchsten Liga konnte er sogar 109 Tore erzielen. Aber das ist nicht der einzige Kracher! Auch Ferlach schlug zu, holte einen Top-Legionär aus Slowenien. Velden wurde am Trainersektor fündig, Althofen-Coach Gerald Ressman verletzte sich hingegen schwer.
Abonnement-Meister Steindorf hat immer wieder exzellente Verstärkungen geholt und sorgte jedes Jahr für einen tollen Aufputz in der höchsten Amateur-Liga in Kärnten! Ob es ein Marco Pewal war, ein Stefan Bacher oder Markus Pöck! Auch heuer schlugen die Blau-Weißen vom Ossiacher See wieder zu und verpflichteten einen echten Bomber ...
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