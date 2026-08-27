Marco Schwarz: „Ich muss echt auf Holz klopfen“

Die „Krone“ besuchte Marco Schwarz in seiner Heimat – wo der Ski-Star ab sofort als Namensgeber eines „Mountainbike-Trails“ fungiert. Außerdem sprach der Kärntner, der über den Sommer ordentlich an Muskelmasse zugelegt hat, über seine bisherige Vorbereitung und das Thema Slalom-Zukunft.