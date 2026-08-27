Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verschiebt Konzerte

Eros Ramazzotti unterzog sich Stimmband-Operation

Society International
27.08.2026 07:20
Eros Ramazzotti muss wegen einer Stimmband-OP Konzerte verschieben.
Eros Ramazzotti muss wegen einer Stimmband-OP Konzerte verschieben.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Für Eros Ramazzotti heißt es vorerst Pause statt Bühne. Der italienische Sänger musste an den Stimmbändern operiert werden und hat deshalb den für Herbst geplanten Teil seiner Welttournee in Nordamerika und Lateinamerika abgesagt beziehungsweise auf 2027 verschoben. Der Eingriff sei gut verlaufen, teilte der 62-Jährige in sozialen Medien mit.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Die Operation an den Stimmbändern ist gut verlaufen“, schrieb der 62-jährige Ramazzotti. Er bedankte sich zugleich bei seinen Fans für die zahlreichen Nachrichten und die Anteilnahme.

Rehabilitationsprogramm nach OP
Allerdings habe sein Arzt ihm ein Rehabilitationsprogramm verordnet, das ihm nicht genügend Zeit lasse, um rechtzeitig für die Proben und den Beginn der geplanten Konzertreise wieder vollständig einsatzbereit zu sein. „Deshalb müssen wir leider auf 2027 warten“, erklärte der Sänger.

Betroffen ist der internationale Teil von Ramazzottis „Una Storia Importante World Tour“. Der nordamerikanische Abschnitt sollte ursprünglich am 16. Oktober in Toronto beginnen.

Lesen Sie auch:
Eros Ramazzotti holt seine Tochter auf die Bühne – Sekunden später kämpft das Publikum mit den ...
Kurz vor Hochzeit
Ramazzotti: Duett mit Aurora rührt ganz Italien
02.07.2026
Emotionaler Moment
Ramazzotti rührt auf Auroras Hochzeit zu Tränen
05.07.2026

Weitere Konzerte waren unter anderem in Boston, New York, Chicago, Miami und Los Angeles geplant. Anschließend sollte die Tour nach Lateinamerika weiterziehen. Vorgesehen waren Auftritte in Mexiko, Kolumbien, Chile und Brasilien. 

Noch kein neuer Starttermin
Einen neuen Starttermin für den internationalen Tourabschnitt im Jahr 2027 nannte Ramazzotti zunächst nicht. Der Sänger gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten italienischen Musikern und feierte insbesondere mit Liedern wie „Adesso tu“, „Cose della vita“ und „Più bella cosa“ auch international große Erfolge.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
27.08.2026 07:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
211.799 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
157.142 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
149.498 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
2982 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1881 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Conference League
Traum geplatzt! Rapid verliert irren Quali-Krimi
651 mal kommentiert
Der SK Rapid scheiterte in der Conference-League-Quali an Heart of Midlothian.
Mehr Society International
Verschiebt Konzerte
Eros Ramazzotti unterzog sich Stimmband-Operation
Sucht Liebe im TV
Wiener mischt bei „Love Island VIP“ mit
Wurde nur 66 Jahre alt
„Tatort“-Kult-Kommissar Andreas Hoppe ist tot
Nimm das, Tom Cruise!
Sydney Sweeney wagte irren Flugzeug-Stunt
Trauer um Schauspieler
„Rocky Horror Picture“-Star Tim Curry ist tot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf