Eros Ramazzotti unterzog sich Stimmband-Operation

Für Eros Ramazzotti heißt es vorerst Pause statt Bühne. Der italienische Sänger musste an den Stimmbändern operiert werden und hat deshalb den für Herbst geplanten Teil seiner Welttournee in Nordamerika und Lateinamerika abgesagt beziehungsweise auf 2027 verschoben. Der Eingriff sei gut verlaufen, teilte der 62-Jährige in sozialen Medien mit.