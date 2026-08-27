Eros Ramazzotti unterzog sich Stimmband-Operation

Für Eros Ramazzotti heißt es vorerst Pause statt Bühne. Der italienische Sänger musste an den Stimmbändern operiert werden und hat deshalb den für Herbst geplanten Teil seiner Welttournee in Nordamerika und Lateinamerika abgesagt beziehungsweise auf 2027 verschoben. Der Eingriff sei gut verlaufen, teilte der 62-Jährige in sozialen Medien mit.
„Die Operation an den Stimmbändern ist gut verlaufen“, schrieb der 62-jährige Ramazzotti. Er bedankte sich zugleich bei seinen Fans für die zahlreichen Nachrichten und die Anteilnahme.
Rehabilitationsprogramm nach OP
Allerdings habe sein Arzt ihm ein Rehabilitationsprogramm verordnet, das ihm nicht genügend Zeit lasse, um rechtzeitig für die Proben und den Beginn der geplanten Konzertreise wieder vollständig einsatzbereit zu sein. „Deshalb müssen wir leider auf 2027 warten“, erklärte der Sänger.
Betroffen ist der internationale Teil von Ramazzottis „Una Storia Importante World Tour“. Der nordamerikanische Abschnitt sollte ursprünglich am 16. Oktober in Toronto beginnen.
Weitere Konzerte waren unter anderem in Boston, New York, Chicago, Miami und Los Angeles geplant. Anschließend sollte die Tour nach Lateinamerika weiterziehen. Vorgesehen waren Auftritte in Mexiko, Kolumbien, Chile und Brasilien.
Noch kein neuer Starttermin
Einen neuen Starttermin für den internationalen Tourabschnitt im Jahr 2027 nannte Ramazzotti zunächst nicht. Der Sänger gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten italienischen Musikern und feierte insbesondere mit Liedern wie „Adesso tu“, „Cose della vita“ und „Più bella cosa“ auch international große Erfolge.
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