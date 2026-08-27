Mehr Staatsaufträge für europäische Betriebe

Hattmannsdorfer will dafür das Vergaberecht reformieren. Dadurch würden bei Ausschreibungen nicht nur der günstigste Preis, sondern auch Kriterien wie CO₂-Kosten oder Wartungsaufwand zählen. Den Nutzen für unsere Betriebe blieb der Wirtschaftsminister aber schuldig, er verwies auf eine Analyse des Lieferketteninstituts ASCII. Demnach gäbe es keine verlässlichen Zahlen dazu, wie viel der staatlichen Beschaffung bei europäischen Firmen landet. Erfasst wird nur der Sitz des Anbieters.