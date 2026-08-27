Auf Radweg-Posse folgt jetzt eine Mega-Baustelle

Es gilt seit Ende März auch hier wieder ein Verbot. Schilder wurden zum Teil abmontiert. Kennzeichnungen am Boden wieder weggefräst. Radfahrer sollen derzeit auf einen Shuttledienst, der die gesperrte Strecke laufend abfährt, umsteigen. Viele ignorieren die Situation. An schönen Tagen sei vor allem der alte Radweg stark frequentiert, erzählen Einheimische.