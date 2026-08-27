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Nach Sperre

Auf Radweg-Posse folgt jetzt eine Mega-Baustelle

Salzburg
27.08.2026 07:00
Die Situation ist für die Radfahrer derzeit unübersichtlich.
Die Situation ist für die Radfahrer derzeit unübersichtlich.(Bild: Kerstin Jönsson)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

In der Salzburger Gemeinde Weißbach ist eine Lösung für Radfahrer am Tisch: Ein Teil der Strecke wird künftig wieder am Felsen entlang führen. Ein Abschnitt der Bundesstraße muss aber sogar verlegt werden. Start für die Mega-Baustelle ist im Frühjahr 2027. 

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Noch herrscht Verwirrung entlang der gesperrten Strecke des Tauernradweges zwischen Weißbach und dem Bereich Dießbach. Die eigentliche Radstrecke am Felsen entlang ist wegen akuter Steinschlaggefahr schon seit Sommer 2025 gesperrt. Eine Ausweichroute entlang der stark befahrenden Bundesstraße (B311) wurde zuerst markiert, ist aber viel zu gefährlich.

Reger Betrieb beim Shuttle-Dienst
Reger Betrieb beim Shuttle-Dienst(Bild: Kerstin Jönsson)

Es gilt seit Ende März auch hier wieder ein Verbot. Schilder wurden zum Teil abmontiert. Kennzeichnungen am Boden wieder weggefräst. Radfahrer sollen derzeit auf einen Shuttledienst, der die gesperrte Strecke laufend abfährt, umsteigen. Viele ignorieren die Situation. An schönen Tagen sei vor allem der alte Radweg stark frequentiert, erzählen Einheimische.

Zitat Icon

Wir sind froh, dass wir mit allen Grundeigentümern eine Einigung haben. Die B311 muss verschoben werden. Die Arbeiten werden 2027 starten.

Josef Michael Hohenwarter, Ortschef in Weißbach

Die B311 führt pfeilgerade durch das Saalachtal.
Die B311 führt pfeilgerade durch das Saalachtal.(Bild: Kerstin Jönsson)
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In den Planungen für eine Dauerlösung sind Land und Gemeinde inzwischen einen Schritt weiter. Bürgermeister Josef Michael Hohenwarter informiert nach einer Naturschutzbegehung am Dienstag: „Ein Teil bleibt hinten am alten Radweg. Da braucht es dann Schutznetze.“ Auch die Absiedelung geschützter Tiere muss noch abgewickelt werden.

Für Teilstück bleibt nur Platz entlang B311
Auf rund vier Kilometern wird ein Radweg (plus Grünstreifen zur Absicherung) entlang der Bundesstraße errichtet. Die Fahrbahn muss dafür verlegt werden. Die Baustelle startet heuer nicht mehr, im Frühjahr 2027 soll es aber losgehen.

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