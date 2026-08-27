Rapid-Stars Matthias Seidl und Ercan Kara im „Krone“-Interview in der Mixedzone. „In so einem Spiel ist es dann leider zu wenig, dass man international in einer Gruppenphase spielt“, sagt Matthias Seidl nach der verpassten Ligaphase der Conference League. Kara ergänzt: „Unglaublich. Rapid gehört europäisch. Es tut einfach weh.“