Ex-Rapider schafft Sprung in Champions League

Der slowakische Meister setzte sich nach dem Heim-1:1 im Play-off-Rückspiel in Slowenien bei Celje mit 2:1 nach Verlängerung durch. Zum Matchwinner avancierte Cristian Martinez mit seinem Treffer in der 100. Minute. Der Ex-Rapidler Kevin Wimmer kam bei den Siegern erst ab der 120. Minute zum Zug.