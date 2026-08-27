Ex-Rapider schafft Sprung in Champions League

Slovan Bratislava – mit Ex-Rapidler Kevin Wimmer – hat den Sprung in die Ligaphase der Fußball-Champions-League geschafft.
Der slowakische Meister setzte sich nach dem Heim-1:1 im Play-off-Rückspiel in Slowenien bei Celje mit 2:1 nach Verlängerung durch. Zum Matchwinner avancierte Cristian Martinez mit seinem Treffer in der 100. Minute. Der Ex-Rapidler Kevin Wimmer kam bei den Siegern erst ab der 120. Minute zum Zug.
Den Aufstieg schafften auch Fenerbahce Istanbul (TUR), AEK Athen (GRE) und Viking (NOR). Sie alle sind damit auch mögliche Gegner von Österreichs Double-Champion LASK bei der Auslosung am Donnerstag (18.00 Uhr).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.