CIA-Chef warnte Moskau vor Angriff auf NATO-Land

Kreml: Kein Treffen mit Putin

Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte am Mittwoch bestätigt, dass Ratcliffe für Gespräche „zwischen den Geheimdiensten“ nach Moskau gekommen war, gab aber nichts zu den besprochenen Inhalten preis. Der Vertraute von Präsident Wladimir Putin betonte lediglich, dass es kein Treffen des Kremlchefs mit Ratcliffe gegeben habe.