Fliegerbombe in Berlin erfolgreich entschärft

Lange Evakuierungsdauer

Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war im Neuköllner Schifffahrtskanal gefunden worden. Um den Fundort wurde ein 500 Meter großer Sperrkreis eingerichtet. Die Evakuierung des Gefahrenbereichs habe verhältnismäßig lange gedauert, weil auch mehrere Pflegeeinrichtungen betroffen waren, erklärte Polizeisprecher Florian Nath. Von den Sperrungen betroffen war auch der Berliner Nahverkehr.