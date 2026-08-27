Tausende evakuiert
Fliegerbombe in Berlin erfolgreich entschärft
Eine 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg ist am späten Mittwochabend in Berlin-Neukölln entschärft worden. Tausende Menschen konnten kurz vor Mitternacht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.
„Es besteht keine Gefahr mehr“, teilte die Polizei mit. „Alle Absperrungen sind aufgehoben.“ Bewohner aus etwa 5600 Haushalten hatten zuvor ihr Zuhause verlassen müssen.
Lange Evakuierungsdauer
Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war im Neuköllner Schifffahrtskanal gefunden worden. Um den Fundort wurde ein 500 Meter großer Sperrkreis eingerichtet. Die Evakuierung des Gefahrenbereichs habe verhältnismäßig lange gedauert, weil auch mehrere Pflegeeinrichtungen betroffen waren, erklärte Polizeisprecher Florian Nath. Von den Sperrungen betroffen war auch der Berliner Nahverkehr.
200 Einsatzkräfte vor Ort
Polizei, Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, der Kampfmittelräumdienst und andere Organisationen waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Allein die Polizei war eigenen Angaben zufolge mit rund 200 Kräften vor Ort. Das Deutsche Rote Kreuz kümmerte sich um die Evakuierung der Bewohner. Der Bezirk richtete eine Notunterkunft mit etwa 200 Plätzen ein.
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