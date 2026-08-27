Yann Massombo trainiert wieder mit den Altachern

Die Causa Yann Massombo scheint beim SCR Altach schon wieder erledigt zu sein. Der Offensivspieler, der zuletzt eine Auswärtsfahrt verweigert hatte und dafür suspendiert wurde, entschuldigte sich beim Coach und seinen Teamkollegen und darf nun wieder normal trainieren. Dennoch verpflichteten die Vorarlberger einen weiteren Offensivmann.