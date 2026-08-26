Wo Schulen schließen, wo Standorte gerettet sind

Weniger überraschend, aber umso tragischer war das Aus für die Volksschule in der Schwarzstraße in der Stadt Salzburg. Dem Ende der katholischen Privatschule sind sieben Jahre der Diskussionen vorausgegangen – im Endeffekt wurden hier die Tore zum Start der Sommerferien für immer geschlossen. In einem eigens von den Schülern kreierten Rap hieß es beim Abschlussfest „Die Zeit unserer Schule ist jetzt vorbei.“ Die letzten verbliebenen Klassen übersiedeln deshalb zum Campus Borromäum.