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Payer über Rapid-Aus: „Kann man nicht schönreden“

Conference League
27.08.2026 07:18
Helge Payer
Helge Payer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der ehemalige Rapid-Goalie Helge Payer übte nach dem Europacup-Aus scharfe Kritik an den Hütteldorfern. „Das kann man nicht schönreden“, so der ORF-Experte.

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Rapid muss den Traum von der Conference League begraben. Gegen Heart of Midlothian war für die Hütteldorfer nach einem dramatischen Elfmeterschießen Endstation. Nach dem bitteren Ausscheiden versuchte Trainer Johannes Hoff Thorup, eine erste Erklärung für das Scheitern zu finden. Gegenüber dem „ORF“ sprach der Däne von „Schlüsselmomenten, um die wir uns nicht kümmern“. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft vor der Pause war Hoff Thorup über weite Strecken zufrieden. Kurz vor dem Ausgleich sah Hearts allerdings einen Platzverweis, Rapid konnte die numerische Überlegenheit in der Folge nicht entscheidend ausspielen. Zwar habe seine Mannschaft danach wieder „den Rhythmus“ gefunden, insgesamt sei die zweite Hälfte aber nicht gut genug gewesen, räumte der Coach ein.

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Payer vermisst Rapids Dominanz
Diese Analyse ging Helge Payer nicht weit genug. „Ich verstehe den Trainer, dass er versucht, sein Team in Schutz zu nehmen“, erklärte der ORF-Experte nach dem Interview. „In Wahrheit ist es so: Du warst einen Mann mehr und hast es nicht geschafft, Dominanz auszustrahlen. Das kann man nicht schönreden, das muss er jetzt vielleicht machen. Aber wenn er das Spiel analysiert, sieht er es vielleicht ein wenig anders.“

Ausgerechnet der dezimierte Gegner beeindruckte Payer dagegen mit seinem Kampfgeist. „Nomen est omen. Heute war das wirklich Herz von Hearts“, lobte der frühere Rapidler die Schotten.

Roman Mählich (li.), Helge Payer (mi.) und Rainer Pariasek (re.)
Roman Mählich (li.), Helge Payer (mi.) und Rainer Pariasek (re.)(Bild: GEPA)

„Kurz vor der Pause das Spiel aus der Hand gegeben“
Auch Roman Mählich wollte die Vorstellung der Grün-Weißen nicht besser darstellen, als sie aus seiner Sicht gewesen war. Der ORF-Experte sah zwar einen gelungenen Beginn, danach sei Rapid die Kontrolle jedoch entglitten. „So positiv war es dann nicht. Die ersten 40 Minuten waren gut, sie sind in Führung gegangen und haben dann kurz vor der Pause das Spiel aus der Hand gegeben“, bilanzierte Mählich.

Damit endet Rapids Europacup-Reise bereits im Conference-League-Play-off ...

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