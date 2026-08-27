Payer über Rapid-Aus: „Kann man nicht schönreden“

Rapid muss den Traum von der Conference League begraben. Gegen Heart of Midlothian war für die Hütteldorfer nach einem dramatischen Elfmeterschießen Endstation. Nach dem bitteren Ausscheiden versuchte Trainer Johannes Hoff Thorup, eine erste Erklärung für das Scheitern zu finden. Gegenüber dem „ORF“ sprach der Däne von „Schlüsselmomenten, um die wir uns nicht kümmern“. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft vor der Pause war Hoff Thorup über weite Strecken zufrieden. Kurz vor dem Ausgleich sah Hearts allerdings einen Platzverweis, Rapid konnte die numerische Überlegenheit in der Folge nicht entscheidend ausspielen. Zwar habe seine Mannschaft danach wieder „den Rhythmus“ gefunden, insgesamt sei die zweite Hälfte aber nicht gut genug gewesen, räumte der Coach ein.