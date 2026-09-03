Spielende Kinder fanden an Flussufer Frauenleiche

Nur elf Tage, nachdem eine Villacherin tot unter einer Brücke aufgefunden wurde, herrscht in Oberösterreich Mordalarm. Am Dienstag machten Kinder in Vöcklabruck eine grausige Entdeckung. Sie stießen beim Spielen an der Ager auf eine weibliche Leiche.
Schockerlebnis für spielende Kinder am Dienstag im Vöcklabrucker Ortsteil Dürnau. Am Ufer der Ager, unweit des Salzkammergut Klinikums, entdeckten sie gegen 16 Uhr eine Frau, die mit mehreren Stichverletzungen am Flussufer lag. Die Einsatzkräfte konnten nur mehr ihren Tod feststellen, bei der Verstorbenen handelt es sich laut ersten Informationen um die 53-jährige Sonja K. aus Laakirchen.
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