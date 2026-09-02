Gaspreis auf Höchststand, auch Öl wieder teurer

Bereits den dritten Tag infolge setzte der Preis für europäisches Erdgas seinen Höhenflug fort, nachdem er schon am Dienstag eine Rekordmarke übersprungen hatte.

Der Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam kletterte um gut drei Prozent bis auf 74,43 Euro je Megawattstunde (MWh). Damit ist Erdgas teurer als zu Beginn des Iran-Kriegs, als die Notierung im März zeitweise über 70 Euro je MWh gestiegen war. Höher war der Preis zuletzt 2022, als er nach einem russischen Lieferstopp infolge des Ukraine-Kriegs zeitweise über 300 Euro gestiegen war.