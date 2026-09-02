Austria blitzte gleich bei zwei Talenten ab

Lange hat es gedauert! Schon im Sommer hatte ÖFB-Nachwuchsteamspieler Dino Delic Zweitliga-Absteiger Austria Klagenfurt klargestellt, dass er den Schritt in die Regionalliga nicht mitmachen wird. Der 17-Jährige bereitete sich alleine auf die neue Saison vor und wartete auf das richtige Angebot: „Ich habe viel individuell trainiert mit einem Laufcoach in Slowenien, dazu auch private Einheiten absolviert. Im Vordergrund standen Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit, damit ich beim neuen Klub schnell wieder einsteigen kann.“