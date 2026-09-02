Austria blitzte gleich bei zwei Talenten ab

Eine große Chance! Am Montag signierte ÖFB-U19-Teamspieler Dino Delic in der belgischen Topliga bei Westerlo. Der Ex-Spieler von Neo-Drittligist Austria Klagenfurt trainierte bis zur Verpflichtung sogar auf eigene Faust. Die Violetten schauten beim Transfer durch die Finger. Und: So steht‘s um Jung-Goalie Alexander Turkin und seinen Wechsel zum FAC.
Lange hat es gedauert! Schon im Sommer hatte ÖFB-Nachwuchsteamspieler Dino Delic Zweitliga-Absteiger Austria Klagenfurt klargestellt, dass er den Schritt in die Regionalliga nicht mitmachen wird. Der 17-Jährige bereitete sich alleine auf die neue Saison vor und wartete auf das richtige Angebot: „Ich habe viel individuell trainiert mit einem Laufcoach in Slowenien, dazu auch private Einheiten absolviert. Im Vordergrund standen Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit, damit ich beim neuen Klub schnell wieder einsteigen kann.“
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