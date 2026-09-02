Kahlschlag! WKO meldet 200 Mitarbeiter beim AMS

Wie viele Stellen in welcher Form abgebaut werden – ob über Kündigungen oder beispielsweise über nicht nachbesetzte Pensionierungen – sei noch offen, „da auch natürliche Fluktuationen, die bis 2030 stattfinden bzw. freiwillige andere Lösungen berücksichtigt werden“, sagte WKO-Betriebsratsvorsitzender Reinhard Kopf im „Mittagsjournal“. Betroffen seien fast alle Abteilungen in der WKO, hieß es in dem Bericht.