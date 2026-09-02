Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Grazer rüsten auf

Sturm mit Transfer-Hit: Österreich statt mehr Geld

Fußball National
02.09.2026 21:34
Fabio Ingolitsch kennt Oumar Diakite (o.) aus seiner Trainerzeit in Liefering. Jetzt gibt es in ...
Fabio Ingolitsch kennt Oumar Diakite (o.) aus seiner Trainerzeit in Liefering. Jetzt gibt es in Graz ein Wiedersehen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Kurz vorm Ende der Übertrittszeit schlagen die Grazer noch am Transfermarkt zu. Und wie! Stürmer Oumar Diakite kommt auf Leihbasis mit Kaufoption für ein Jahr von Stade Reims. Der 22-Jährige stand schon im letzten Sommer auf der Wunschliste von Sportchef Michael Parensen ganz oben. Jetzt klappte der Deal. Sturm stach dabei finanzkräftigere Vereine aus.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Samstag steigt der Cup-Kracher bei Zweitligist Voitsberg. Das Stadion ist längst ausverkauft, für die Weststeirer ist es das Spiel des Jahres. Sturm ist für den Auftritt im Hexenkessel gerüstet, Fabio Ingolitsch hatte beim Training am Mittwoch alle Mann an Bord. Auch Daniil Khudyakov, zuletzt angeschlagen außer Gefecht, trainierte unter Tormanntrainer Stefan Loch. Am Nachmittag stand der Spaß im Vordergrund. Mannschaft und Trainerstab lieferten sich auf der Kartbahn heiße Duelle.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
02.09.2026 21:34
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Österreich
TransfermarktSommer
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
162.433 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
154.109 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Oberösterreich
Zweiter Schicksalsschlag für Familie von Marcel
129.256 mal gelesen
In diesem blauen BMW verunglückten die beiden jungen Männer in der Nacht auf Sonntag in ...
Außenpolitik
Berlin sendete Moskau auch militärische Botschaft
2084 mal kommentiert
Das israelische System Lora wurde getestet, während Moskau in Berlin als Terror-Drahtzieher ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
1643 mal kommentiert
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Innenpolitik
„Parteifreunde“ wollen Babler und Stocker stürzen
1613 mal kommentiert
Andreas Babler ist mehr als nur angezählt. Christian Stockers Schicksal könnte mit seiner Person ...
Mehr Fußball National
Sport Tv Logo
Kein Geld geflossen
Austria blitzte gleich bei zwei Talenten ab
Bundesliga im TICKER
LIVE: Latte! Salzburg erhöht beinahe auf 5:1
Sport Tv Logo
Grazer rüsten auf
Sturm mit Transfer-Hit: Österreich statt mehr Geld
Verwelkte Veilchen
WSG Tirol nagelt die Austria am Tabellenende fest!
Verteidiger kommt
LASK holt Verstärkung für die Champions League!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine