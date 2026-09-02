Sturm mit Transfer-Hit: Österreich statt mehr Geld

Kurz vorm Ende der Übertrittszeit schlagen die Grazer noch am Transfermarkt zu. Und wie! Stürmer Oumar Diakite kommt auf Leihbasis mit Kaufoption für ein Jahr von Stade Reims. Der 22-Jährige stand schon im letzten Sommer auf der Wunschliste von Sportchef Michael Parensen ganz oben. Jetzt klappte der Deal. Sturm stach dabei finanzkräftigere Vereine aus.
Samstag steigt der Cup-Kracher bei Zweitligist Voitsberg. Das Stadion ist längst ausverkauft, für die Weststeirer ist es das Spiel des Jahres. Sturm ist für den Auftritt im Hexenkessel gerüstet, Fabio Ingolitsch hatte beim Training am Mittwoch alle Mann an Bord. Auch Daniil Khudyakov, zuletzt angeschlagen außer Gefecht, trainierte unter Tormanntrainer Stefan Loch. Am Nachmittag stand der Spaß im Vordergrund. Mannschaft und Trainerstab lieferten sich auf der Kartbahn heiße Duelle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.