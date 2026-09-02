Sturm mit Transfer-Hit: Österreich statt mehr Geld

Samstag steigt der Cup-Kracher bei Zweitligist Voitsberg. Das Stadion ist längst ausverkauft, für die Weststeirer ist es das Spiel des Jahres. Sturm ist für den Auftritt im Hexenkessel gerüstet, Fabio Ingolitsch hatte beim Training am Mittwoch alle Mann an Bord. Auch Daniil Khudyakov, zuletzt angeschlagen außer Gefecht, trainierte unter Tormanntrainer Stefan Loch. Am Nachmittag stand der Spaß im Vordergrund. Mannschaft und Trainerstab lieferten sich auf der Kartbahn heiße Duelle.