AVL-Krise: Wie Saudi-Arabien neue Hoffnung macht

Der Personalabbau von AVL List ist noch nicht abgeschlossen: Wie berichtet, müssen weitere 180 Mitarbeiter das Grazer Technologieunternehmen gehen. Anfang des Jahres waren es etwa 350, im Vorjahr 450 Dienstnehmer. Die Krise der Automobilindustrie schlägt voll durch. Der Grazer Leitbetrieb ist in einem schmerzhaften Restrukturierungsprozess, der bis Ende 2028 angesetzt ist. Der legendäre Helmut List wechselte in den Aufsichtsrat, neuer Vorstandsvorsitzender ist Lukas Walter. Der Einstieg von Investoren wird als eine Möglichkeit gesehen, „derzeit wird aber kein Investor gesucht“, betont AVL-Sprecher Markus Tomaschitz gegenüber der „Krone“.