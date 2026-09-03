Ruck weg? Ein wichtiges Amt hat er immer noch

Nach der ungustiösen Weinkeller-Affäre legte der einst mächtige Boss der Wiener Wirtschaftskammer seine Ämter zurück und zog sich ins Privatleben zurück. Doch das stimmt nicht ganz. Eine wichtige Kammerfunktion hat Walter Ruck bis jetzt behalten. Und die kann ihm keiner nehmen.
Geheime Tonbandaufnahmen aus seinem Weinkeller haben Walter Ruck vor gut einem Monat zu Fall gebracht. Wie berichtet, lästerte der einst mächtige Wirtschaftskammer-Boss über Parteifreunde ab (weshalb ihn die ÖVP aus ihren Reihen ausschloss).
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