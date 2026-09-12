Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erneut gegen FAC

Die Bregenzer wollen heute ihre Heimserie ausbauen

2. Liga
12.09.2026 09:25
Zuletzt durften die Bregenzer im Cup beim FAC jubeln.
Zuletzt durften die Bregenzer im Cup beim FAC jubeln.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Zwei Spiele, zwei Siege – das ImmoAgentur-Stadion ist in dieser Saison bislang eine Festung. 3:2 gegen Kapfenberg, 3:1 gegen die Amateure von Sturm Graz. Eine Serie, die SW Bregenz-Trainer Martin Brenner und seine Mannschaft am Samstag (15.30) gegen den FAC nur zu gerne fortsetzen würden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen“, bestätigt auch SW-Sportkoordinator Patrick Schneider. „In dieser Liga ist es aber so, dass jeder jeden schlagen kann – das zeigen ja auch die Ergebnisse. Es wird sicher auch Spiele geben, nach denen wir zufrieden sind, wenn wir einen Punkt holen.“

Ein robuster Gegner
Das letzte Duell mit den Floridsdorfern vor acht Tagen brachte 120 torlose Spielminuten, ehe sich die Bregenzer in der zweiten Runde des ÖFB-Cups im Elfmeterschießen durchsetzen konnten. „Sie haben eine körperlich sehr robuste Mannschaft und wollen sich sicherlich für das Ausscheiden revanchieren“, weiß Schneider, der auf einen weiteren Zuschauerzuwachs hofft. „Ich gehe davon aus, dass es auch am Samstag wieder eine Partie auf Augenhöhe wird.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
2. Liga
12.09.2026 09:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
152.594 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
135.184 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
129.250 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1665 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Teure Kickl-Party: „Das F in FPÖ steht für frech!“
948 mal kommentiert
Klaus Seltenheim (SPÖ) und Douglas Hoyos (NEOS) gehen auf Herbert Kickl los.
Mehr 2. Liga
Erneut gegen FAC
Die Bregenzer wollen heute ihre Heimserie ausbauen
Aufsteiger-Duell
Wacker musste sich mit einem 1:1-Remis begnügen
2. Liga – 6. Runde
Vienna gewinnt Derby und übernimmt Tabellenführung
Zweitligist Wels
Bei „Glücksrad“ drohen Schuhe putzen und Singen
Jubel beim FCW
Mehr als 10.000 Tickets für West-Derby verkauft

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf