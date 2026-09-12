Die Bregenzer wollen heute ihre Heimserie ausbauen

Zwei Spiele, zwei Siege – das ImmoAgentur-Stadion ist in dieser Saison bislang eine Festung. 3:2 gegen Kapfenberg, 3:1 gegen die Amateure von Sturm Graz. Eine Serie, die SW Bregenz-Trainer Martin Brenner und seine Mannschaft am Samstag (15.30) gegen den FAC nur zu gerne fortsetzen würden.
„Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen“, bestätigt auch SW-Sportkoordinator Patrick Schneider. „In dieser Liga ist es aber so, dass jeder jeden schlagen kann – das zeigen ja auch die Ergebnisse. Es wird sicher auch Spiele geben, nach denen wir zufrieden sind, wenn wir einen Punkt holen.“
Ein robuster Gegner
Das letzte Duell mit den Floridsdorfern vor acht Tagen brachte 120 torlose Spielminuten, ehe sich die Bregenzer in der zweiten Runde des ÖFB-Cups im Elfmeterschießen durchsetzen konnten. „Sie haben eine körperlich sehr robuste Mannschaft und wollen sich sicherlich für das Ausscheiden revanchieren“, weiß Schneider, der auf einen weiteren Zuschauerzuwachs hofft. „Ich gehe davon aus, dass es auch am Samstag wieder eine Partie auf Augenhöhe wird.“
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