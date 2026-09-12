Die Bregenzer wollen heute ihre Heimserie ausbauen

Ein robuster Gegner

Das letzte Duell mit den Floridsdorfern vor acht Tagen brachte 120 torlose Spielminuten, ehe sich die Bregenzer in der zweiten Runde des ÖFB-Cups im Elfmeterschießen durchsetzen konnten. „Sie haben eine körperlich sehr robuste Mannschaft und wollen sich sicherlich für das Ausscheiden revanchieren“, weiß Schneider, der auf einen weiteren Zuschauerzuwachs hofft. „Ich gehe davon aus, dass es auch am Samstag wieder eine Partie auf Augenhöhe wird.“