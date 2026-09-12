Muslic nach Wöber-Tor: „Eine absolute Frechheit!“

Auch dank eines Treffers von ÖFB-Legionär Maximilian Wöber durfte Schalke 04 den ersten Bundesliga-Sieg seit 2023 feiern. „Eine absolute Frechheit“, sagte Trainer Miron Muslic mit einem Augenzwinkern über die Entstehung des Tors seines Landsmannes.
Der Bann ist gebrochen! Die Elf von Trainer Miron Muslic gewann das Auswärtsspiel bei Union Berlin am Freitagabend 3:1 (1:0) und jubelte endlich wieder über einen Sieg in der obersten Spielklasse.
Den dritten Treffer der Gelsenkirchener erzielte in der 13. Minute der Nachspielzeit der eingewechselte Maximilian Wöber. „Eine absolute Frechheit: Maxi Wöber sollte die Restverteidigung bilden und geht dann in die Box. Den schnappe ich mir noch. Der kriegt noch was zu hören“, meinte Muslic im Sky-Interview mit einem Lächeln.
Nächstes Ausrufezeichen
Gute Laune bei den „Königsblauen“! Knapp eine Woche nach dem Remis gegen Meister Bayern München war es das nächste sportliche Ausrufezeichen der Schalker.
Nach drei Spieltagen hält der Aufsteiger nun bei vier Punkten. Die Berliner und ihr neuer Trainer Mauro Lustrinelli bleiben dagegen sieglos in der Liga.
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