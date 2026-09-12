Muslic nach Wöber-Tor: „Eine absolute Frechheit!“

Den dritten Treffer der Gelsenkirchener erzielte in der 13. Minute der Nachspielzeit der eingewechselte Maximilian Wöber. „Eine absolute Frechheit: Maxi Wöber sollte die Restverteidigung bilden und geht dann in die Box. Den schnappe ich mir noch. Der kriegt noch was zu hören“, meinte Muslic im Sky-Interview mit einem Lächeln.