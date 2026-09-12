Das viel strapazierte Wort Druck geistert natürlich angesichts der aktuellen Lage rund um Helm und die Veilchen herum. „Da gibt es eine lange und eine kurze Antwort“, sagt Helm, der schon in vielen schwierigen Situationen mit Ruhe und Klarheit bestand. Bei der „langen Version“ erwähnt der Burgenländer die Integration der vielen jungen (Akademie-)Austrianer, die sukzessive Steigerung der Transfereinnahmen, die Klubstrategie. Die Kurzversion? „Wir haben in der Liga bisher zu wenig Punkte geholt. Das wollen wir so schnell wie möglich beheben.“ Der Situation stellt sich Helm: „Für das bin ich bei der Austria angestellt. Um die Austria auch durch solche, etwas schwierigere Gewässer zu führen.“