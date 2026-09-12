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Ansage von Helm:

„Für das bin ich bei der Austria angestellt!“

Bundesliga
12.09.2026 08:33
Stephan Helm
Stephan Helm(Bild: GEPA)
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Alexander Hofstetter

Wie Austria-Trainer Stephan Helm mit dem viel strapazierten Wort Druck umgeht und wie schnell der neue Mann Valentino Müller den Veilchen helfen soll.

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Die erste volle und spielfreie Trainingswoche seit Juli hat der Wiener Austria richtig gutgetan. Und das soll man morgen im Heimmatch gegen Austria Lustenau auch gleich deutlich zu sehen bekommen! Weg vom Tabellenende, das ist das klare Ziel der Violetten. „Wir waren in manchen Ligaspielen bisher zu schlampig und zu ungenau“, weiß Trainer Stephan Helm, der deshalb den Hebel genau dort angesetzt hat und weiter ansetzt: „Abstände, Abläufe, Automatismen, Arbeit gegen den Ball, Positionierung mit dem Ball.“

Die Arbeit mit seinen Kickern sei eine echte Freude. „Dieser Elan, dieses Feuer! Die Mannschaft ist extrem gewillt, über harte Arbeit Punkte zu holen, das Momentum wieder auf unsere Seite zu holen.“

Das viel strapazierte Wort Druck geistert natürlich angesichts der aktuellen Lage rund um Helm und die Veilchen herum. „Da gibt es eine lange und eine kurze Antwort“, sagt Helm, der schon in vielen schwierigen Situationen mit Ruhe und Klarheit bestand. Bei der „langen Version“ erwähnt der Burgenländer die Integration der vielen jungen (Akademie-)Austrianer, die sukzessive Steigerung der Transfereinnahmen, die Klubstrategie. Die Kurzversion? „Wir haben in der Liga bisher zu wenig Punkte geholt. Das wollen wir so schnell wie möglich beheben.“ Der Situation stellt sich Helm: „Für das bin ich bei der Austria angestellt. Um die Austria auch durch solche, etwas schwierigere Gewässer zu führen.“

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„Ein smarter Zug“
Die Verpflichtung von Valentino Müller macht die Austria flexibler, unberechenbarer. „Ein smarter Zug“, sagt Helm über den Transfer des 27-jährigen Mittelfeldspielers. „Ein Spieler, der auf dem Rasen und in der Kabine Strahlkraft hat.“ Müller ist bereits für die Partie gegen Lustenau „ein Thema“, kann und soll also sofort helfen.

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