Russen-Geheimagent steckt hinter Drohnenanschlag

Anfang August ist ein Drohnenanschlag auf den Leipziger Flughafen in Deutschland gescheitert. Jetzt haben Ermittler herausgefunden, dass ein Mitarbeiter des russischen Militärsgeheimdiensts GRU daran beteiligt gewesen sein soll. Besonders pikant: Er war schon bei seiner Einreise nach Deutschland verdächtig.
Nach dem Anschlagsversuch am Flughafen Leipzig/Halle laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Spur führt die Ermittler direkt zum russischen Militärgeheimdienst GRU. Laut der „Welt am Sonntag“ benennen geheime Ermittlungsunterlagen einen mutmaßlichen GRU-Mitarbeiter als Logistiker der Operation.
Bei dem Verdächtigen handle es sich um eine Person aus Russland, berichtete das Blatt unter Berufung auf Sicherheitskreise. Er habe die Vorbereitung organisiert.
Verdächtig, aber nicht observiert
Der Mann sei über die Türkei nach Deutschland eingereist und später über den Flughafen Berlin-Brandenburg nach Serbien ausgereist. Den Ermittlern sei seine Verbindung zum Geheimdienst bei der Einreise bekannt gewesen, er sei jedoch nicht observiert worden. Der Mann halte sich inzwischen wieder in Russland auf. Die Regierung in Moskau weist jede Beteiligung zurück.
Was in Leipzig passiert ist
Am Abend des 4. August war auf dem Flughafen Leipzig/Halle eine mit Sprengstoff beladene Drohne nahe einer ukrainischen Antonow-Transportmaschine entdeckt und entschärft worden. Später wurden zwei weitere Drohnen gefunden. Die Spur zu den Verdächtigen führte der deutschen Regierung zufolge unter anderem über Drohnenkonfiguration, Sprengstoff und Zündtechnik. Diese seien am Tatort sichergestellt worden und aus anderen hybriden Operationen Russlands bekannt.
Deutschland macht Russland verantwortlich
Die deutsche Regierung hatte Russland Anfang September offiziell für den Vorfall verantwortlich gemacht und als Reaktion unter anderem das russische Generalkonsulat in Bonn geschlossen. Moskau reagierte darauf mit der Schließung mehrerer deutscher Kulturinstitute (Goethe-Institute) in Russland. Deutschland und die NATO unterstützen die Ukraine in ihrem jahrelangen Abwehrkrieg gegen Russland.
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