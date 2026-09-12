Passanten retteten ertrinkender Frau das Leben

Am Freitagnachmittag bemerkten Passanten, dass eine Frau leblos im Wasser eines Badesees in Höchst (Vorarlberg) trieb. Sofort begannen sie mit Reanimationsmaßahmen – erfolgreich.
Am Bruggerloch in Höchst bemerkten Passanten am Freitag gegen 15.30 Uhr eine Frau im Wasser des Badesees, sie reagierten blitzschnell, zogen die Frau aus den Fluten und begannen umgehend damit, sie zu reanimieren, wie der ORF berichtet.
Gleichzeitig wurden die Rettungskräfte alarmiert. Diese übernahmen schließlich die Reanimation. 30 Minuten dauerten die Maßnahmen an, ehe die Frau wieder Lebenszeichen von sich gab. Wie es zu dem Badeunfall gekommen war, ist noch nicht bekannt.
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