Absturzdrama um Kletterer: Nebel erschwert Einsatz

Tritt brach plötzlich aus

Und dann passierte es: „Kurz unterhalb des Standplatzes brach plötzlich der Tritt für den linken Fuß des Kletterers aus. Der Mann stürzte daraufhin rund sieben Meter in das Seil. Dabei schlug er mit dem linken Fuß auf einem Felsband auf und zog sich schwere Verletzungen zu“, schildert die Polizei.