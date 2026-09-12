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Mann schwer verletzt

Absturzdrama um Kletterer: Nebel erschwert Einsatz

Tirol
12.09.2026 09:21
Nebel stellte die Einsatzkräfte vor Herausforderungen.
Nebel stellte die Einsatzkräfte vor Herausforderungen.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Fataler Alpinunfall in Tirol: Bei einer Klettertour an der Nordseite der Lamsenspitze im Karwendel ist am Freitag ein 35-jähriger Einheimischer schwer verletzt worden. Nachdem ein Tritt ausgebrochen war, stürzte der Alpinist sieben Meter ins Seil und prallte gegen die Felswand. Dichter Nebel erschwerte die Rettungsaktion.

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Der 35-Jährige war gemeinsam mit seinem 50-jährigen Kletterpartner Teil einer 17-köpfigen Gruppe, die am Freitag die Kletterroute „Supernase“ an der Lamsenspitze-Nordseite im Gemeindegebiet von Vomp beging.

Gegen 13.30 Uhr befand sich der 35-Jährige im Vorstieg in der ersten Seillänge. Die Kletterroute ist mit Bohrhaken gesichert und kann zusätzlich mit mobilen Sicherungsgeräten, sogenannten „Friends“, abgesichert werden.

Tritt brach plötzlich aus
Und dann passierte es: „Kurz unterhalb des Standplatzes brach plötzlich der Tritt für den linken Fuß des Kletterers aus. Der Mann stürzte daraufhin rund sieben Meter in das Seil. Dabei schlug er mit dem linken Fuß auf einem Felsband auf und zog sich schwere Verletzungen zu“, schildert die Polizei.

Sein 50-jähriger Kletterpartner setzte sofort den Alpinnotruf ab. Ein weiterer Teilnehmer der Gruppe, ein 39-jähriger Einheimischer, kletterte zum Verletzten und übernahm die Erstversorgung.

Der Hubschrauber musste im Bereich der Stallenalm landen.
Der Hubschrauber musste im Bereich der Stallenalm landen.(Bild: ZOOM Tirol)

Schwieriger Einsatz wegen Nebel
Anschließend wurde der verletzte Kletterer bis zum Wandfuß abgeseilt. Aufgrund des dichten Nebels war ein unmittelbarer Einsatz des Notarzthubschraubers zunächst nicht möglich. Der Hubschrauber „Heli 4“ landete daher vorerst bei der Stallenalm, um ein mögliches Schönwetterfenster abzuwarten.

Parallel dazu machte sich die Bergrettung Schwaz mit acht Einsatzkräften auf den Weg zum Unfallort. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Verletzte von den Bergrettern terrestrisch in Richtung Alm transportiert.

Der Schwerverletzte wurde zunächst terrestrisch in Richtung Alm gebracht.
Der Schwerverletzte wurde zunächst terrestrisch in Richtung Alm gebracht.(Bild: ZOOM Tirol)

Ins Krankenhaus geflogen
Als sich die Wetterbedingungen schließlich besserten, konnte der Notarzthubschrauber den schwer verletzten Kletterer aufnehmen. Der 35-Jährige wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen.

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