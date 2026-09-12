Was wurde eigentlich aus Stockers „2-1-0-Formel“?

Bei Inflation und Wachstum muss der Kanzler die Zielmarken nun um mindestens ein Jahr nach hinten verschieben. Entscheidend ist aber, dass die „2-1-0-Formel“ als Kompass erhalten bleibt, auch wenn zuletzt kaum noch von ihr die Rede war. Denn die Ambition war richtig. Jetzt heißt es „dran bleiben“!