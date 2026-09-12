Fauxpas! Formel-1-Team irritiert mit Lackierung

„Ich liebe Retro-Lackierungen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob der Zeitpunkt dafür sinnvoll ist. 1979 wurde Williams von der Familie Bin Laden gesponsert, nämlich dem Vater von Osama. Es war eine riesige Familie, und ich glaube, Osama war zu dieser Zeit gewissermaßen aus der Familie verstoßen worden, aber er war immer noch der Vater von Osama bin Laden, und das Auto trug den Namen Bin Laden an der Seite“, sagt Buxton, bekannt aus der Netflix-Serie „Drive to survive“, in seinem Podcast.