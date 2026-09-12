111,5-Millionen-Euro-Jackpot geht nach Österreich!

Die Chance auf einen EuroMillionen-Jackpot mit 5 Richtigen und 2 Sternen liegt bei rund 1 zu 139,8 Millionen, bei „6 aus 45“ bei rund 1 zu 8,1 Millionen – ein großer Gewinn ist daher äußerst unwahrscheinlich. Regelmäßiges Spielen kann zudem zu finanziellen Problemen und Spielsucht führen; Lotto sollte ausschließlich als Unterhaltung und nur mit einem vorher festgelegten, leistbaren Budget verstanden werden.