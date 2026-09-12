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111,5-Millionen-Euro-Jackpot geht nach Österreich!

Österreich
12.09.2026 09:59
111,5 Millionen Euro gehen an einen EuroMillionen-Spieler aus Österreich. Morgen geht es schon ...
111,5 Millionen Euro gehen an einen EuroMillionen-Spieler aus Österreich. Morgen geht es schon um die nächsten 11 Millionen!(Bild: Tetyana - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das dürfte für einen Österreicher ein ganz besonderer Blick auf das eigene Konto werden: Bei der EuroMillionen-Ziehung am Freitag wurde der Jackpot geknackt – und der Gewinn im ersten Rang geht nach Österreich. 111,5 Millionen Euro warten auf den glücklichen Gewinner oder die glückliche Gewinnerin.

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Bei der Ziehung am 11. September wurden die Zahlen 1, 7, 15, 39 und 50 gezogen. Dazu kamen die beiden Sternenkreise 1 und 11. Mit fünf Richtigen und beiden Sternenkreisen gelang einem Spielteilnehmer der große Coup.

Der Gewinn im ersten Rang beträgt laut Österreichischen Lotterien exakt 111.516.282 Euro. Damit geht der größte Gewinn der Ziehung nach Österreich.

Auch drei weitere Spielteilnehmer hatten fünf Richtige und einen Sternenkreis. Sie erhalten jeweils 265.189,60 Euro. Sechs weitere Gewinner mit fünf Richtigen ohne Sternenkreis dürfen sich über jeweils 30.989,50 Euro freuen.

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Nächster Millionen-Coup am Sonntag
Für Glücksspiel-Fans in Österreich geht es bereits am morgigen Sonntag weiter. Bei den Österreichischen Lotterien wird ein 8-fach-Jackpot ausgespielt. Dabei geht es um einen Gewinn von 11 Millionen Euro.

Der Haken am Glück

Die Chance auf einen EuroMillionen-Jackpot mit 5 Richtigen und 2 Sternen liegt bei rund 1 zu 139,8 Millionen, bei „6 aus 45“ bei rund 1 zu 8,1 Millionen – ein großer Gewinn ist daher äußerst unwahrscheinlich. Regelmäßiges Spielen kann zudem zu finanziellen Problemen und Spielsucht führen; Lotto sollte ausschließlich als Unterhaltung und nur mit einem vorher festgelegten, leistbaren Budget verstanden werden.

Bei der nächsten EuroMillionen-Ziehung am kommenden Dienstag wird der Europot hingegen deutlich kleiner sein: Dann geht es laut Presseaussendung um 17 Millionen Euro.

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