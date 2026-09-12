Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WWF schlägt Alarm

Wenn Flüsse nur noch flüstern, anstatt zu rauschen

Niederösterreich
12.09.2026 08:59
Auch der Regen kann die Wassernot derzeit kaum lindern.
Auch der Regen kann die Wassernot derzeit kaum lindern.(Bild: Egger)
Porträt von Mark Perry
Porträt von René Denk
Von Mark Perry und René Denk

Die „fließenden Juwele“ des Landes schwappen beinahe leer in den Herbst. Die Naturschutzorganisation WWF ruft den Ökonotstand aus!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

90 Prozent der Pegelmessstellen zeigten österreichweit im August alarmierend niedrige Wasserstände. Besonders dramatisch ist die Lage in Niederösterreich: Manche Flüsse sind kaum mehr als ein Schatten ihrer selbst. Denn der Sommer hat die „fließenden Juwele“ nahezu verdampft. Hitze und monatelange Trockenheit haben aus munter dahinplätschernden Gewässern vielerorts traurige Rinnsale gemacht.

Zitat Icon

Der anhaltende Wassermangel setzt die Fische und ihre Lebensräume unter Druck! Wir müssen den Flüssen und ihren Lebewesen mehr Raum geben.

Marie Pfeiffer, Expertin des WWF

Bild: wwf

Besonders bitter ist die Lage an der Leitha bei Deutsch-Haslau – zuletzt 98 (!) Prozent unter dem langjährigen Mittel. Die Thaya dümpelt in Raabs bei minus 96 Prozent dahin. Und der Kamp bei Zwettl führt 89 Prozent weniger Wasser. „Ein historischer Tiefstand“, warnt WWF-Ökologin Marie Pfeiffer. Erschreckende Ökotatsache: Für die Fischfauna wird das Überleben zum Kampf. Denn seichtes Wasser erwärmt sich rasch, zugleich schwindet der Sauerstoff. Bachforelle, Äsche und Huchen finden kaum noch kühle Refugien.

Extrem niedrige Pegelstände sind für viele heimische Fischarten wie den Huchen (Bild) tödlich.
Extrem niedrige Pegelstände sind für viele heimische Fischarten wie den Huchen (Bild) tödlich.(Bild: Marktgemeinde Ober-Grafendorf)

Mehr Schutz für gefährdete Gewässer
Der WWF fordert deshalb ein bundesweites Schutzprogramm für gefährdete Gewässer: mehr Restwasser, weniger Entnahmen in Trockenzeiten, Schatten spendende Ufergehölze und die Wiederbelebung von Auen. Denn die Rechnung der Natur ist einfach: Je weniger Wasser da ist und je heißer es wird, desto weniger Spielraum bleibt dem Leben im Fluss.

Der WWF fordert mehr Aufweichung der Ufer zur besseren Durchströmung der Flüsse.
Der WWF fordert mehr Aufweichung der Ufer zur besseren Durchströmung der Flüsse.(Bild: Egger)

Ein paar Regentage könnten die Pegel zwar wieder steigen lassen. Doch die Narben eines glühend heißen, zu trockenen Sommers verschwinden nicht über Nacht. Öko-Urgestein Helmut Belanyecz aus Fischamend: „Unsere Flüsse flüstern nur noch statt zu rauschen! Dieser leise Wellenschlag sollte uns laut genug sein. Denn wenn aus dem Flüstern irgendwann Stille wird, ist es für viele Bewohner unserer Gewässer längst zu spät.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
12.09.2026 08:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
150.262 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
134.904 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
127.938 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1664 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Teure Kickl-Party: „Das F in FPÖ steht für frech!“
931 mal kommentiert
Klaus Seltenheim (SPÖ) und Douglas Hoyos (NEOS) gehen auf Herbert Kickl los.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf