Wenn Flüsse nur noch flüstern, anstatt zu rauschen

Ein paar Regentage könnten die Pegel zwar wieder steigen lassen. Doch die Narben eines glühend heißen, zu trockenen Sommers verschwinden nicht über Nacht. Öko-Urgestein Helmut Belanyecz aus Fischamend: „Unsere Flüsse flüstern nur noch statt zu rauschen! Dieser leise Wellenschlag sollte uns laut genug sein. Denn wenn aus dem Flüstern irgendwann Stille wird, ist es für viele Bewohner unserer Gewässer längst zu spät.“