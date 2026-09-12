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Lichtblick beim Multiplen Myelom

Gesund
12.09.2026 00:01
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Sara Leitao und Birgit Ploier- Brandauer setzen sich für klinische Forschung ein.
Sara Leitao und Birgit Ploier- Brandauer setzen sich für klinische Forschung ein.(Bild: Martin Hörmandinger)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Die Behandlung des Multiplen Myeloms hat sich in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt. Dank intensiver Forschung stehen heute innovative Therapien zur Verfügung, die Betroffenen neue Perspektiven eröffnen können. Auch Österreich leistet dazu einen wichtigen Beitrag. 

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In Österreich sind circa 2.500 Personen von der Blutkrebs-Erkrankung Multiples Myelom betroffen*. Vor 20 Jahren betrug die Überlebenszeit nur sehr wenige Jahre. Mittlerweile hat die Forschung große Fortschritte gemacht: Die Lebensqualität ist nun besser und die Symptome werden durch innovative Therapien erleichtert.

Innovationen für die richtige Therapie
Johnson & Johnson Innovative Medicine forscht intensiv. 2025 wurden mehr als 30 klinische Studien durchgeführt. Derzeit sind etwa 40 Therapieoptionen in Österreich zugelassen. „Unsere Forschung trägt maßgeblich dazu bei, die richtige Medizin für den richtigen Patienten zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen“, betont Medical Affairs Director Birgit Ploier-Brandauer.

Mehr Wissenswertes rund um Blutkrebs sowie verständlich aufbereitete Informationen für Betroffene und Angehörige finden Sie im J&J Onlineratgeber Blutkrebs.

Factbox

J&J Innovative Medicine Austria arbeitet mit mehr als 150 Mitarbeitenden daran, Betroffenen in Österreich Innovationen u.a. in den Bereichen Hämatologie & Onkologie, Immunologie sowie Neurowissenschaften zugänglich zu machen.

*https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/krebserkrankungen/plasmozytom_myelom/index.html

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