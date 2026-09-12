Strache oder Gudenus?

Um diese Rolle trauert „Rex“-Star Seebacher

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12.09.2026 10:30
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Mit den „Bergrettern“ spielte er sich in die Herzen des TV-Publikums, mit „Kommissar Rex“ beweist Ferdinand Seebacher: Er ist gekommen, um zu bleiben. Der Schauspieler talkt mit Krone-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg über Karriere, verpasste Chancen, die Realität von Job-Unsicherheit und Job-Absagen. 

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