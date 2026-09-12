Bub (9) besteigt als jüngster Mensch Mont Blanc

Bub stellte Rekord auf

Nach Angaben seiner Familie ist der Bub damit der jüngste Mensch, der den Mont Blanc aus eigener Kraft bestiegen hat. Auch der Hüttenwirt Antoine Rattin bestätigte dies in einem Schreiben. Die Eltern Alexandra und Valerio sprechen deshalb von einem Weltrekord. Der Vater selbst stellt jedoch die Leistung des Kindes und nicht den Rekord in den Mittelpunkt: „Es geht uns nicht um den Rekord. Lelio liebt einfach die Berge.“