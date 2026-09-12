Auch beim Bundesliga-Spiel am Freitag zwischen Ried und Salzburg (1:1) war das ÖFB-Aus von Sportdirektor Peter Schöttel ein großes Thema. So sprach etwa TV-Experte und Ex-Kicker Marko Stankovic über das „Problem“, das Schöttel zum Verhängnis geworden war.
Am Freitag ging die Amtszeit von Peter Schöttel als Sportdirektor des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) nach knapp neun Jahren zu Ende. Den Entschluss zur Absetzung des 59-jährigen Wieners gab der ÖFB nach einer Aufsichtsratssitzung am verbandseigenen Campus in Wien bekannt.
Der Grund? „Unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich der künftigen strategischen Ausrichtung und Ausgestaltung der Position“, hieß es vonseiten des Verbands. Seit der Bestellung von Ralf Rangnick zum ÖFB-Teamchef im Frühjahr 2022 liefen nicht mehr alle wesentlichen Entscheidungen im sportlichen Bereich über den Tisch des Ex-Nationalspielers.
„Rangnick war nicht so begeistert“
„Ich habe gehört von Spielern oder Funktionären, dass Ralf Rangnick nicht so begeistert war mit der Arbeit von Peter Schöttel, dann hast du ein Problem“, sagte Marko Stankovic am Freitagabend bei Sky. „Und das Problem ist jetzt aus der Welt geschaffen worden, indem ein neuer Mann kommt.“
Topfavorit auf Nachfolge
Und dieser könnte Sebastian Prödl heißen. Der Ex-Nationalspieler wurde mit Jahresbeginn 2025 – auch auf Wunsch von Rangnick nach zusätzlichem Personal in diesem sensiblen Bereich - als sportlicher Leiter der Nachwuchs-Nationalteams eingesetzt.
Aufsichtsratschef Josef Pröll will sich laut Verbandsangaben am Montag (14 Uhr) im Rahmen einer Pressekonferenz, bei der Rangnick auch seinen Kader für den anstehenden Auftakt der Nations League bekanntgeben wird, über die weitere Vorgehensweise beim Sportdirektor-Posten äußern.
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