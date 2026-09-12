„Rangnick war nicht so begeistert“

„Ich habe gehört von Spielern oder Funktionären, dass Ralf Rangnick nicht so begeistert war mit der Arbeit von Peter Schöttel, dann hast du ein Problem“, sagte Marko Stankovic am Freitagabend bei Sky. „Und das Problem ist jetzt aus der Welt geschaffen worden, indem ein neuer Mann kommt.“