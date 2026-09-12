US Open: Emotionaler Sieg und Ärger um Aufschlag

Bilanz spricht für Zverev

Zverev hat in Duellen mit Shelton eine makellose Bilanz von fünf Siegen aus fünf Spielen. Dabei gab der 29-Jährige insgesamt nur einen Satz ab. Das bisher letzte Duell entschied Zverev bei den ATP Finals im Vorjahr mit 6:3 und 7:6(6) für sich.