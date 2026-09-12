Popstar Lady Gaga ist heimlich Mama geworden

Pop-Superstar Lady Gaga ist Mama! Die 40-jährige US-Sängerin und ihr Verlobter Michael Polansky (42) haben Nachwuchs bekommen. Das berichteten mehrere Medien am Freitag.
US-Popstar Lady Gaga hat sich ihren Mutterwunsch erfüllt. Die Boulevardblätter „Page Six“ und „People“ berichteten am Freitag von der Geburt ihres ersten Kindes. Es ist aber noch nicht bekannt, welches Geschlecht oder welchen Namen das Baby hat. Auch das Geburtsdatum des neuen Erdenbürgers ist noch ein Geheimnis.
„Page Six“ veröffentlichte allerdings Fotos, die Lady Gaga mit dem Baby zeigen. Die Bilder wurden im US-Staat Kalifornien aufgenommen. Darauf trägt die frisch gebackene Mama ihren Nachwuchs im Tragetuch und hält schützend ihre Hand auf den Rücken des Babys.
Die Sängerin von Hits wie „Bad Romance“, „Poker Face“ und „Shallow“ hat in den vergangenen Jahren immer wieder davon gesprochen, Mutter werden zu wollen.
Die Grammy-Gewinnerin mit dem bürgerlichen Namen Stefani Germanotta – von ihren Fans „Mother Monster“ genannt – ist seit 2024 mit dem Unternehmer Polansky verlobt. Im April beendete sie ihre Welt-Tournee Mayhem Ball.
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