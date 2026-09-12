Popstar Lady Gaga ist heimlich Mama geworden

US-Popstar Lady Gaga hat sich ihren Mutterwunsch erfüllt. Die Boulevardblätter „Page Six“ und „People“ berichteten am Freitag von der Geburt ihres ersten Kindes. Es ist aber noch nicht bekannt, welches Geschlecht oder welchen Namen das Baby hat. Auch das Geburtsdatum des neuen Erdenbürgers ist noch ein Geheimnis.