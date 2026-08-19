Rad-Parkplatz wurde in Rettungszufahrt gesetzt

Nach dem Fauxpas beim Justizgebäude tappte die Stadt Salzburg gleich wieder in ein Fettnäpfchen – dieses Mal allerdings in ein gefährliches! Wurde eine Station des neuen S-Bike-Systems direkt vor die Metalltore beim Gericht gesetzt, blockiert eine andere schlimmstenfalls sogar Rettung und Co.!
Was für ein holpriger Auftakt in Salzburg! Bereits seit mehr als zehn Jahren wird in der Mozartstadt über ein Verleihsystem für Elektroräder nachgedacht. Der Startschuss sollte heuer im Frühling erfolgen. Dann wurde auf den Sommer verschoben. Jetzt sind die ersten Räder da – und schwere Pannen werden ersichtlich.
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