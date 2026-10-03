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Wenn der Tod gegangen ist, räumt dieser Mann auf

Wien
03.10.2026 18:00
Andreas Karwas musste einen Schicksalsschlag verkraften und seinen alten Beruf aufgeben. Heute ...
Andreas Karwas musste einen Schicksalsschlag verkraften und seinen alten Beruf aufgeben. Heute ist er Tatortreiniger und hat ein Buch darüber geschrieben. Wir haben ihn zum Gespräch gebeten.(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitsch, stock.adobe.com)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Nach Weihnachten hat er besonders viel zu tun. Dann werden in Wien die Toten gefunden, die wochenlang niemand vermisst hat. Andreas Karwas räumt auf, wo andere wegschauen. Ein Schlaganfall und der Satz eines Professors machten den Bauunternehmer zum Tatortreiniger. Die „Krone“ hat ihn zum Gespräch getroffen. 

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„Krone“: Was antworten Sie auf einer Party, wenn jemand nach Ihrem Beruf fragt?
Andreas Karwas: Ganz einfach: Tatortreiniger. Die meisten wundern sich zuerst, dass es so etwas überhaupt gibt. Wer schon davon gehört hat, sagt oft, wie froh er ist, dass es uns gibt, und wie schwer unser Job sein muss. Die bekannte Fernsehserie mag erfolgreich sein, mit echter Tatortreinigung hat sie aber nichts zu tun.

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