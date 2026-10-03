Wenn der Tod gegangen ist, räumt dieser Mann auf

„Krone“: Was antworten Sie auf einer Party, wenn jemand nach Ihrem Beruf fragt?

Andreas Karwas: Ganz einfach: Tatortreiniger. Die meisten wundern sich zuerst, dass es so etwas überhaupt gibt. Wer schon davon gehört hat, sagt oft, wie froh er ist, dass es uns gibt, und wie schwer unser Job sein muss. Die bekannte Fernsehserie mag erfolgreich sein, mit echter Tatortreinigung hat sie aber nichts zu tun.