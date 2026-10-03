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Heute Duell mit Vienna

Mit Ring am Finger ist Salzburgerin auf Höhenflug

Sport
03.10.2026 11:00
Aldina Hamzic (in rot) hat sich verlobt.
Aldina Hamzic (in rot) hat sich verlobt.(Bild: FC Red Bull Sazburg GmbH)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Salzburgs Frauen haben nach dem Auswärtssieg bei Rapid am Samstag (17) die Vienna zu Gast. Besonders beflügelt dürfte Innenverteidigerin Aldina Hamzic sein. Zuletzt trug sie im Team die Kapitänsbinde, privat hat sie seit Kurzem einen Ring am Finger.

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Die Ergebnisse stimmen wieder! Zuletzt blieb Red Bull Salzburg in der Frauen Bundesliga zweimal ohne Gegentor und holte vier Punkte aus zwei Spielen. Mit der Vienna wartet heute (Akademie Liefering, 17) der nächste Gegner auf Augenhöhe. „Wir erwarten ein intensives Spiel und wissen, dass wir über 90 Minuten hinweg sehr konzentriert sein müssen“, betonte Trainer Dusan Pavlovic.

Hamzic bekam Heiratsantrag
Wer unabhängig vom Geschehen auf dem Rasen aktuell beflügelt ist, ist Aldina Hamzic. Bei Rapid trug sie nach dem Ausfall von Katja Wienerroither die Kapitänsbinde. Privat hat sie seit Kurzem den Ring am Finger! Sie hat sich nämlich mit Freund Shkodran Zeneli verlobt. Der Antrag war „sehr romantisch“, wie sie verraten hat, ohne Details zu nennen. In der Länderspielpause kommende Woche bestreitet sie mit Bosniens A-Team ein Match gegen Montenegro.

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Comeback von drei Salzburgerinnen gegen die Vienna
Besonders erfreulich: Gegen die Vienna kann Pavlovic heute wieder auf einige Leistungsträgerinnen zurückgreifen, wenn auch nur einige Minuten. Maria Plattner ist nach Krankheit genauso zurück wie Kapitänin Katja Wienerroither nach Muskelverletzung. Flügelspielerin Greta Spinn steht nach dem Riss beider Außenbänder im Sprunggelenk Anfang August heute erstmals wieder im Kader und wird Minuten bekommen. C. Kolland

ADMIRAL Frauen Bundesliga, Samstag: Red Bull Salzburg – Vienna (Akademie Liefering, 17).

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