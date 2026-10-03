Mit Ring am Finger ist Salzburgerin auf Höhenflug

Hamzic bekam Heiratsantrag

Wer unabhängig vom Geschehen auf dem Rasen aktuell beflügelt ist, ist Aldina Hamzic. Bei Rapid trug sie nach dem Ausfall von Katja Wienerroither die Kapitänsbinde. Privat hat sie seit Kurzem den Ring am Finger! Sie hat sich nämlich mit Freund Shkodran Zeneli verlobt. Der Antrag war „sehr romantisch“, wie sie verraten hat, ohne Details zu nennen. In der Länderspielpause kommende Woche bestreitet sie mit Bosniens A-Team ein Match gegen Montenegro.