Zwei alte Linden sind nicht mehr zu finden

Falkensteiner stört insbesondere, dass die Anrainer nicht darüber informiert worden seien. Gemeinsam stellen die Nachbarn fest: „Auf die Frage, warum der Neubau nicht in der Häuserflucht gebaut wird, kam als Antwort, dass dies sei, weil die alten Bäume erhalten bleiben müssen.“ Somit steht der Neubau nicht in einer Linie mit den bestehenden Gebäuden, obwohl dies nur aufgrund der Linden genehmigt wurde.