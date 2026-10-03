Die große Kunst eines wahren Genies

„Mozart und Salieri“ von Andrej Agranovski und Regisseur Nils Strunk als Gastspiel des Badischen Staatstheaters Karlsruhe im Landestheater Niederösterreich. Letzte Möglichkeit für Schnellentschlossene: Vorstellung am 3. Oktober!
Eine wahre Sternstunde des Theaters durften Zuschauer am Freitag auf der Bühne des Landestheaters NÖ erleben. Im Mittelpunkt des theatralen Feuerwerks: ein Wunderkind und ein von Neid und Missgunst zerfressener Hofkapellmeister. Denn beim Gastspiel des Badischen Staatstheaters Karlsruhe dreht sich mit „Mozart und Salieri“ alles um das unwegsame Streben nach Ruhm im Schatten eines Genies.
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