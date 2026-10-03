Beziehungsstreit endete mit Messerstich in Bauch

An jenem März-Abend hatte das Paar in der Wohnung des Mannes – eines Syrers (33) – beim Zentrum im Berg im Salzburger Stadtteil Schallmoos gestritten. Dabei soll der Mann zuerst die Frau mit einem Faustschlag attackiert haben. Daraufhin griff sie zu einem am Küchentisch liegenden Klappmesser. „Bleib weg“, soll sie gerufen und mit der Waffe gedroht haben. Er antwortete mit: „Trau dich doch!“ Daraufhin stach sie laut Anklage zu: in den Bauch des Mannes. Eine bis zu zehn Zentimeter tiefe und lebensgefährliche Stichwunde erlitt der 33-Jährige.