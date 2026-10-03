Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Nachladen ist Option

KAC-Offensive pfeift in Linz aus dem letzten Loch

Eishockey
03.10.2026 20:57
Fünf Ausfälle im Sturm – KAC-Kapitän Thomas Hundertpfund kann es nicht fassen.
Fünf Ausfälle im Sturm – KAC-Kapitän Thomas Hundertpfund kann es nicht fassen.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Schön langsam gehen dem KAC die Stürmer aus, bei Matt Fraser droht nach einem Zusammenstoß in Bozen eine lange Verletzungspause. Trotzdem soll es am Sonntag in Linz erneut klappen – es geht zu einem Lieblingsgegner. Im Oktober warten auf die Rotjacken insgesamt zwölf Spiele in 28 Tagen, darunter sind auch sieben Auswärtspartien.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Intern hatte es beim KAC geheißen, dass zwei Ausfälle in der Offensive bei der aktuellen Kaderdichte das maximal Verschmerzbare wären. Beim heutigen Gastspiel in Linz sind nun aber gleich fünf Stürmer out. Fabian Hochegger (Knie) und Jacob Hudson (Leiste) sind sowieso länger verletzt weg.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
03.10.2026 20:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
149.354 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
104.888 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
88.172 mal gelesen
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1377 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
1112 mal kommentiert
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Innenpolitik
868.000 Dosen fehlen: Triage bei Grippe-Impfung!
780 mal kommentiert
Tausende bereits ausgemachte Impf-Termine dürften verschoben werden müssen.
Mehr Eishockey
Sport Tv Logo
Nachladen ist Option
KAC-Offensive pfeift in Linz aus dem letzten Loch
Klarer Heimsieg
Neuer 99ers-Goalie stellte sich mit Shutout ein
NHL
Fehlstart für Kasper und Detroit in neue Saison
Eishockey-Liga
KAC verliert mit 0:4 in Bozen die Tabellenführung
Kam im Sommer zu Caps
Komarek: „Rückkehr war reine Herzensangelegenheit“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf