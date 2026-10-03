KAC-Offensive pfeift in Linz aus dem letzten Loch

Schön langsam gehen dem KAC die Stürmer aus, bei Matt Fraser droht nach einem Zusammenstoß in Bozen eine lange Verletzungspause. Trotzdem soll es am Sonntag in Linz erneut klappen – es geht zu einem Lieblingsgegner. Im Oktober warten auf die Rotjacken insgesamt zwölf Spiele in 28 Tagen, darunter sind auch sieben Auswärtspartien.