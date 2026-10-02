34-Jähriger legte zwei Brände in einem Wohnhaus

Zwei Kellerbrände innerhalb kurzer Zeit beschäftigten die Einsatzkräfte in Straßwalchen. Nun steht ein 34-jähriger Flachgauer im Verdacht, beide Feuer absichtlich gelegt zu haben. Bei den Bränden wurde niemand verletzt. Der Beschuldigte ist laut Polizei teilgeständig.
Zwei Brände in demselben Mehrparteienhaus führten die Ermittler zu einem 34-jährigen Flachgauer. In Straßwalchen hatte es am Mittwoch und am Donnerstag in zwei unterschiedlichen Kellerabteilen gebrannt. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden.
Nach den Ermittlungen zur Brandursache beschuldigt die Polizei den Mann, beide Feuer vorsätzlich gelegt zu haben. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 34-Jährige teilweise geständig. Gegen ihn wird Anzeige erstattet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.