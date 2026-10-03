„Habe meinen Nachbarn an den Füßen rausgezogen“

„Ich war gerade oben in meinem Zimmer, als ich meine Mutter schreien höre: ,Alex, es brennt!’ Ich bin runter, hab’ gesehen, dass es aus der Nachbarwohnung raucht. Dann bin ich noch mal rauf zum Handy und hab’ den Notruf gewählt“, berichtet Alexander Ebner (24), wie er am Freitag gegen 22.40 Uhr in einem Doppelhaus in Pasching dank seiner Courage zum Lebensretter wurde.