„Habe meinen Nachbarn an den Füßen rausgezogen“

Mit Löwenmut wurde Alex (24) zum Lebensretter. Er zog einen bewusstlosen Nachbarn aus einem brennenden Doppelhaus in Pasching (Oberösterreich), atmete dabei selbst Rauchgas ein. Der „Krone“ erzählt er von den bangen Minuten.
„Ich war gerade oben in meinem Zimmer, als ich meine Mutter schreien höre: ,Alex, es brennt!’ Ich bin runter, hab’ gesehen, dass es aus der Nachbarwohnung raucht. Dann bin ich noch mal rauf zum Handy und hab’ den Notruf gewählt“, berichtet Alexander Ebner (24), wie er am Freitag gegen 22.40 Uhr in einem Doppelhaus in Pasching dank seiner Courage zum Lebensretter wurde.
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