868.000 Dosen fehlen: Triage bei Grippe-Impfung!

Dazu kämen störanfällige Lieferketten, etwa rund um die Straße von Hormuz. „Wir sehen gerade live, wie abhängig Europa bei Arzneimitteln von internationalen Produktions- und Lieferketten ist“, so Königsberger-Ludwig. Brisant ist der Zeitpunkt: Das nationale Referenzlabor der Medizinischen Uni Wien rechnet mit einem ungewöhnlich frühen Beginn der Grippewelle, erste Fälle werden sogar bereits registriert. Und klar ist: Je später der Impfstoff kommt, desto kleiner das Zeitfenster für den Schutz.