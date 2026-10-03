Matthias Walkner triumphiert bei Marokko-Rallye

Der ehemalige Motorrad-Pilot Matthias Walkner hat bei der Marokko-Rallye die Gesamtwertung der Autoklasse T4-SSV gewonnen.
Der Salzburger und sein spanischer Beifahrer Oriol Mena feierten am Samstag auf der fünften und letzten Etappe über 259 Wertungskilometer den dritten Tagessieg. Der 2018 auf dem Motorrad bei der Rallye Dakar siegreiche Walkner will im Jänner beim Wüstenklassiker erstmals auf vier Rädern antreten.
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