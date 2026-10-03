Derbysieg! „Die Nummer eins im Tal sind wir“

Großarl setzte sich im großen Derby gegen Hüttschlag durch. Der Tabellenführer der 1. Klasse Süd ließ im Fan.at Spiel der Runde nichts anbrennen und wurde der Favoritenrolle vor rund 1500 Zusehern gerecht. Das Publikum sorgte für sehr gute Stimmung.
Herrliches Fußballwetter, heiße Derbyatmosphäre und mehr als 1000 Zuschauer! Es war alles angerichtet für ein richtiges Fest beim 1. Klasse-Süd-Derby und Fan.at Spiel der Runde zwischen Großarl und Hüttschlag. Sogar die Mannschaften aus Anif, St. Koloman und Schwarzach kündigten sich vorab an, wollten unbedingt beim großen Duell der beiden Pongauer Rivalen vorbeischauen. Und wer keinen Eintritt zahlen wollte, platzierte sich einfach bei der Leitplanke der direkt daneben liegenden Landesstraße. Das gibt es nur im Unterhaus.
Sportlich war es eine klare Angelegenheit, siegte Großarl mit 4:1. Derbysieger Großarl „hört sich fantastisch an“, meinte Hannes Hettegger, der mit einem Doppelpack zum Mann des Spiels wurde. „Es ist immer wieder ein Wahnsinn, dass beim Derby so viele Leute kommen.“ Kapitän Maximilian Hettegger, der das 4:1 erzielte, meinte: „Ich kann mich nur anschließen, es ist echt brutal. Wir können uns nur glücklich schätzen, dass wir bei so einem Match dabei sein dürfen.“
Die Hausherren übernahmen von Beginn weg das Kommando, waren als Tabellenführer auch der große Favorit gegen den Neunten. Stephan Gratz hatte in der 10. Minute per Weitschuss die erste Chance des Spiels. Aber Hüttschlag hatte kurz davor eine gute Kontergelegenheit. Rupert Kreuzer traf aus spitzem Winkel den Ball aber nicht ideal und verzog dadurch.
Hannes Hettegger erzielte die Führung für Großarl
Kurz darauf kam Stürmer Alois Prommgger nach einer Flanke völlig freistehend zum Kopfball. Auch er traf die Kugel aber nicht richtig. Eine Führung der Gäste wäre zu diesem Zeitpunkt schon verdient gewesen. Es waren aber die favorisierten Hausherren, die in front gingen. Hannes Hettegger (20.) kam nach einem Durcheinander im Strafraum freistehend zum Schuss und verwertete! Damit hatte er Lunte gerochen, traf nur vier Minuten später per Weitschuss erneut. „Hier regiert der USV“, sangen die Großarl-Fans danach. Diesen gefiel auch, wenn Hüttschlag-Goalie Alois Prommegger hinter sich greifen musste. Er wurde nämlich bei Großarl groß, spielte dort viele Jahre und wechselte erst im Jänner 2026 zum großen Konkurrenten. Deshalb skandierte das Publikum immer wieder „Judas, Judas!“ Ein Synonym für Verräter, weil Judas einst Jesus ausgeliefert hatte.
Das dritte Mal hinter sich greifen musste Prommegger in Minute 34 nach einer Ecke, als Stephan Gratz nach einem Eckball per Kopf traf. „Die Nummer eins im Tal sind wir“, herrschte auf den Rängen Volksfeststimmung. Diese wurde kurz vor Pausenpfiff (45.) durch das abseitsverdächtige 1:3 von Michael Pichler leicht gedämpft.
Großarl machte in Hälfte zwei so weiter, wie es in großen Teilen der ersten Hälfte spielte: Hannes Hetteggers Dreierpack verhinderte nur das Aluminium. Hüttschlag gab sich in der Folge nicht auf und wurde stärker. Die Gäste gaben das Derby noch nicht auf, kamen jedoch nicht mehr heran. Kurz vor Abpfiff sangen die Großarler noch: „Ihr seid nur ein Punktelieferant.“ Darauf folgte das 4:1 von Kapitän Maximilian Hetteger und ein „Derbysieger, Derbysieger“. Einer langen Partynacht stand damit nichts im Wege. Wie feiert man in Großarl den Derbysieg? „Wie auf dem Spielfeld gibt‘s auch hinter der Bar nur vollgas“, versprach Kapitän Hettegger.
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