Derbysieg! „Die Nummer eins im Tal sind wir“

Hannes Hettegger erzielte die Führung für Großarl

Kurz darauf kam Stürmer Alois Prommgger nach einer Flanke völlig freistehend zum Kopfball. Auch er traf die Kugel aber nicht richtig. Eine Führung der Gäste wäre zu diesem Zeitpunkt schon verdient gewesen. Es waren aber die favorisierten Hausherren, die in front gingen. Hannes Hettegger (20.) kam nach einem Durcheinander im Strafraum freistehend zum Schuss und verwertete! Damit hatte er Lunte gerochen, traf nur vier Minuten später per Weitschuss erneut. „Hier regiert der USV“, sangen die Großarl-Fans danach. Diesen gefiel auch, wenn Hüttschlag-Goalie Alois Prommegger hinter sich greifen musste. Er wurde nämlich bei Großarl groß, spielte dort viele Jahre und wechselte erst im Jänner 2026 zum großen Konkurrenten. Deshalb skandierte das Publikum immer wieder „Judas, Judas!“ Ein Synonym für Verräter, weil Judas einst Jesus ausgeliefert hatte.