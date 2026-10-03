Pertl holt bestes Ergebnis in ewiger Stadt

„Ich könnte nicht glücklicher sein“, jubelte Lukas Pertl nach dem Zieleinlauf in Rom. Der Pongauer holte beim Triathlon-Weltcup in der ewigen Stadt mit dem siebenten Platz sein bestes Saisonergebnis! „Ein richtig gutes Rennen!“ Dabei hatte er sich gar nicht so viel erwartet, denn in Italien war die Creme de la Creme des Sports am Start. Da blieb für Bruder Philip „nur“ Rang 29, was in Anbetracht der starken Konkurrenz aber auch ein gutes Ergebnis ist.