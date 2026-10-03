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Pertl holt bestes Ergebnis in ewiger Stadt

Salzburg: Sport-Nachrichten
03.10.2026 15:56
Lukas Pertl zeigte in Rom mit Platz sieben auf.
Lukas Pertl zeigte in Rom mit Platz sieben auf.(Bild: TREVOR WITT)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Es ist weiterhin das Jahr von Lukas Pertl! Der Triathlet holte in Rom beim Weltcup sein bestes Ergebnis dieser Saison. Damit sammelt der Pongauer weiter richtig wichtig Punkte für die Olympia-Quali. Bruder Philip landete ebenfalls unter den Top-30.

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„Ich könnte nicht glücklicher sein“, jubelte Lukas Pertl nach dem Zieleinlauf in Rom. Der Pongauer holte beim Triathlon-Weltcup in der ewigen Stadt mit dem siebenten Platz sein bestes Saisonergebnis! „Ein richtig gutes Rennen!“ Dabei hatte er sich gar nicht so viel erwartet, denn in Italien war die Creme de la Creme des Sports am Start. Da blieb für Bruder Philip „nur“ Rang 29, was in Anbetracht der starken Konkurrenz aber auch ein gutes Ergebnis ist.

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Am Rad arbeitete sich Lukas Stück für Stück nach vorne, ging nach vier von fünf Runden als Dritter in den Laufabschnitt. „Ich bin stark rausgelaufen, war sofort in der Führungsgruppe von neun Athleten“, schildert Pertl. Zum Schluss sicherte er sich durch einen starken Endspurt Rang sieben. „Jetzt freue ich mich auf die Rennen in Asien“, sagte Pertl abschließend.

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