So reagiert Nina Proll auf fiese Gerüchte über sie

Die Handlung der Komödie hat Regisseur Nuran David Calis auf der Bühne des Landestheaters in die Gegenwart verlegt. Ein quietschbuntes Büro wird zum Schauplatz der wilden Gefühlsachterbahnfahrten. „Man ist immer auf der Suche danach, ein Stück so zu inszenieren, dass es einen Bezug zu heute hat. Dann ist der Sprung zu einem selbst nicht so weit und die Leute können sich besser damit identifizieren“, erklärt Proll die moderne Inszenierung.