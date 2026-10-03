Wirbel um Anmeldetrick bei Zweitwohnsitzen am See

Ein Bauprojekt auf einer Bundesforste-Fläche steht in der Tourismusgemeinde Millstatt in Oberkärnten massiv in der Kritik. Zudem machen ein dazugehöriger Seegrund und das Ignorieren von Anmeldetricks stutzig.
In der Tourismusgemeinde Millstatt sorgt ein geplantes Bauprojekt in der Obermillstätterstraße 337 für mächtig Wirbel. Auf einer Fläche, die sich im Besitz der Österreichischen Bundesforste befindet, sollen zusätzliche Wohneinheiten entstehen. Für die grüne Gemeinderätin Dorothea Gmeiner-Jahn ein unhaltbarer Zustand: „Es handelt sich um Wohnungen im hochpreisigen Segment. Niemand braucht mir sagen, dass es hier um leistbares Wohnen geht!“, wettert die Politikerin.
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